Thisted - Hjorring maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında Thisted ile Hjorring, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Thisted 39 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Hjorring 49 puanda ve 4. sırada. Thisted, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thisted kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hjorring sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Thisted son hafta oynanan FC Roskilde maçında 1-1 berabere kaldı.

Hjorring ise Viborg maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Thisted, 15 gol attı ve 21 gol yedi.

Hjorring ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjorring, 24 gol atarken 22 gol yedi.