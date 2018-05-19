Thisted - Vejle-Kolding maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında Thisted ile Vejle-Kolding, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Maç öncesi Thisted 40 puanla 7. sırada, Vejle-Kolding 62 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Thisted, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vejle-Kolding son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thisted kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Vejle-Kolding sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Thisted son hafta oynanan FC Roskilde maçında 1-1 berabere kaldı.

Vejle-Kolding ise Fremad Amager maçında 1-0 yenildi.

Thisted, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Thisted, kendi sahasında 16 gol attı, 24 gol yedi.

Vejle-Kolding, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vejle-Kolding, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.