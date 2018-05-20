PSG'de Tuchel dönemi başladı...





Paris Saint-Germain, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'in getirildiğini resmen açıkladı. Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalanırken Paris ekibi yeni teknik direktörü Thomas Tuchel'i basına tanıttı.

Daha önce Alman kulüpleri Mainz ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Tuchel, 2017'nin mayıs ayından beri takım çalıştırmıyordu.