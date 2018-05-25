Thor Akureyri - Fram maçı rakamları

Thor Akureyri ve Fram, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 4 puanlı Thor Akureyri 7. sırada bulunuyor, Fram 7 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Thor Akureyri, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fram, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 190 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thor Akureyri kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.40, Fram sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Thor Akureyri önceki hafta Leiknir Faskrudsfjordur mücadelesinde 0-3 kazandı.

Fram ise Throttur Reykjavik maçında 0-4 yenildi.

Thor Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Thor Akureyri, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Fram, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.