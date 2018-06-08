Thor Akureyri - Handknattleiksfelag karşılaşma önü

Thor Akureyri ve Handknattleiksfelag, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Thor Akureyri 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Handknattleiksfelag 13 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Thor Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Handknattleiksfelag son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Thor Akureyri kazanır 2.90, berabere biter 3.50, Handknattleiksfelag kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Thor Akureyri son hafta oynanan Handknattleiksfelag maçında 0-0 berabere kaldı.

Handknattleiksfelag ise Thor Akureyri maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Thor Akureyri, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Handknattleiksfelag, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Handknattleiksfelag, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.