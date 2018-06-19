Thor Akureyri - Vikingur Olafsvik maçı rakamları

İzlanda 1.Lig maçında Thor Akureyri ile Vikingur Olafsvik, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 14 puanlı Thor Akureyri 3. sırada bulunuyor, Vikingur Olafsvik 13 puana sahip ve 4. sırada. Thor Akureyri son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; Thor Akureyri galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Vikingur Olafsvik galibiyet oranı 1.75.

Thor Akureyri önceki hafta KA Akureyri mücadelesinde 0-3 yenildi.

Vikingur Olafsvik ise Fjardabyggd karşılaşmasında 6-2 kazandı.

Thor Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Thor Akureyri, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Vikingur Olafsvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vikingur Olafsvik, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.