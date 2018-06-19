Thor Akureyri - Vikingur Olafsvik sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında Thor Akureyri ile Vikingur Olafsvik, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 14 puanlı Thor Akureyri 3. sırada bulunuyor, Vikingur Olafsvik 13 puana sahip ve 4. sırada. Thor Akureyri, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thor Akureyri kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Vikingur Olafsvik sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler.

Thor Akureyri son haftadaki KA Akureyri müsabasında 0-3 yenildi.

Vikingur Olafsvik, Fjardabyggd karşılaşmaında 6-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Thor Akureyri, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Vikingur Olafsvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Olafsvik, 8 gol atarken 5 gol yedi.