Throttur Reykjavik - Fram maç önü

İzlanda 1.Lig maçında Throttur Reykjavik ile Fram, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Throttur Reykjavik 1 puanla 8. sırada, Fram 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 157 kodlu maçı oynayanlar; Throttur Reykjavik galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Fram galibiyet oranı 3.30.

Throttur Reykjavik son haftadaki Fram müsabasında 0-4 kazandı.

Fram, Throttur Reykjavik karşılaşmaında 0-4 yenildi.