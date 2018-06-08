Throttur Reykjavik - Vikingur Olafsvik maçı heyecanı

Throttur Reykjavik ve Vikingur Olafsvik, 08 Haziran 2018 Cuma günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Throttur Reykjavik 7 puanla 5. sırada, Vikingur Olafsvik 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Throttur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 170. İddaa'da Throttur Reykjavik kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Vikingur Olafsvik kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Throttur Reykjavik son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 1-2 yenildi.

Vikingur Olafsvik ise Stjarnan maçında 4-1 yenildi.

Throttur Reykjavik, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Vikingur Olafsvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vikingur Olafsvik, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.