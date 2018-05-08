Thun - Zürich maçı öncesi rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Thun ile Zürich, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 39 puanlı Thun 6. sırada bulunuyor, Zürich 42 puana sahip ve 5. sırada. Thun son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Zürich, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 492 kodlu maçı oynayanlar; Thun galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Zürich galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Thun son haftadaki Grasshoppers müsabasında 2-0 yenildi.

Zürich, Young Boys karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Thun, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 24 gol yedi.

Zürich, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zürich 17 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.