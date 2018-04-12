İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte yakın gelecekte THY’nin dev uçaklara sahip olması bekleniyor. THY tarihinde ilk kez pilot alımıyla ilgili 11 ilana birden çıktı. Bu ilanlardan en dikkat çekeni ise THY’nin uçak filosunda yer almayan geniş gövdeli uçaklarla ilgili verilen kaptan ve ikinci pilot ilanlarında oldu.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380, Boeing 747 gibi geniş gövdeli uçakların tip eğitimine sahip pilotların da başvurularının kabul edileceği ilanda belirtildi.

Bu uçak tiplerinin yanı sıra dev kargo uçağı NASA’nın uzay araçlarını taşımak için kullandığı “Super Guppy” uçakların tip eğitimi olan pilotların başvurusunun da kabul edileceği ilanda yer aldı.

900 PİLOT ALACAK

Her yıl 500 pilot alan THY, yeni havalimanının açılmasına paralel olarak gelecek yıl 900 pilotu kokpitine dahil edecek.