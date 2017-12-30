Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları ( THY) ekip odasını ziyaret eden Genel Müdür Bilal Ekşi, uçuş ekiplerinin yeni yılını kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Ekşi, esas büyümenin 2019 yılında olacağını belirterek, "Çünkü 2019 yılında biz yeni nesil geniş gövdeli uçaklarımızı almaya başlayacağız. Dolayısıyla daha uzak hatlarda da yeni destinasyon noktalarına da ulaşmış olacağız" dedi.

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen 2017 yılının Türk Hava Yolları için çok güzel geçtiğini söyleyen Ekşi, "2017 yılı THY olarak çok güzel geçti. Yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Kesin sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklarız. Son üç çeyrekte de açıkladığımız gibi rekor bir finansal sonuç elde ettik. Dolayısıyla bu THY'yi yolcuları tarafından tekrar tercih edildiğinin bir göstergesi. Bu da THY'nin gücünü gösteriyor. Hem de ülkemizin istikrarıyla beraber, Türkiye büyüdüğü için THY'nin de büyüdüğünü gösteriyor" dedi.

THY'NİN ASIL BÜYÜMESİ 3. HAVALİMANI'NDA OLACAK

Atatürk Havalimanı'nın uzun zamandır kapasite sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Ekşi şöyle konuştu:

2018 yılı bütçemizi tamamladık. Yönetim kurulumuza da arz ettik. 2018'de bütün rakamlar, 2017'den daha iyi görünüyor. Rezervasyonlarda çok iyi görünüyor. Ülkenin de algısının çok iyi şekilde düzeldiğini görüyoruz. Turizmin artık ülkemize döndüğünü görüyoruz.

THY olarak 2018'de çok güzel neticeler bekliyoruz. Tabi THY, 2018 yılında yolcu sayısını büyütmekle değil aynı zamanda hizmetlerini daha kaliteli hale getirecektir. 2017'den aldığımız güçle kalitemizin son noktasına kadar yolcularımızı daha memnun etmek için çalışacağız. Aynı zaman 2018'de üçüncü havalimanına taşınacağız.

Binalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 29 Ekim'de her şeyi ile hazır olacak şekilde üçüncü havalimanına varacağız. Orayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü bir her sene yüze 9-10 gibi büyüme gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı uzun zamandır kapasite sıkıntı ile karşı karşıya. Üçüncü havalimanında kapasite sıkıntısı olmayacağı için, Türk Hava Yolları büyüyecek.

Şu anda yolcu sayımız 73 milyon civarında.3'üncü Havalimanına taşındıktan sonra bu rakam 80 milyonu geçecek. Bu Türkiye'nin nüfusu yani Türkiye'yi taşımış olacağız.

THY büyümesini çok daha fazla destekleyecek bir havalimanına gideceğiz. Yolcularımız çok daha rahat gidecekler. Havada ve yerde fazla beklemeyecekler. Dolayısıyla biz daha az yakıt yakacağız. Yolcularımızı daha çok memnun edeceğiz. Yolcularımız da üçüncü havalimanıyla gurur duyacaklar" diye konuştu.

2019 YILINDA GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR GELİYOR

Biz 2018'de de 4 veya 5 hattımızı açacağız. Bu yönetim kurulumuza da sunuldu. Ama esas büyüme tabi 2019 yılından itibaren olması gerekiyor. Çünkü 2019 yılında biz yeni nesil geniş gövdeli uçaklarımızı almaya başlayacağız.

Dolayısıyla daha uzak hatlarda da yeni destinasyon noktalarına da ulaşmış olacağız. 2018 yılında hemen hemen aynı filomuza sahip olacağız. Mevcut hatlarımız da daha derinleşmeye çalışacağız. 2019'da yeni uçaklarımızla birlikte yeni destinasyonlar gelecek

AVUSTRALYA UÇUŞLARI YENİ NESİ UÇAKLARA BAĞLI

Türk Hava Yollarının Avusturalya'ya uçmasının çok konuşulduğunu söyleyen Ekşi, "Biliyorsunuz Avustralya hattı uçağın menziliyle alakalı. Dolayısıyla şuanda ki uçaklarımızın menzili ile oraya ulaşmamız mümkün değil. Yeni nesil büyük gövdeli uçaklar aldığımızda bu durumu tekrar değerlendireceğiz. Avustralya şuanda gündemimizde yok ama şu demek değil. Biz Avustralya'ya yolcu taşıyoruz. Nasıl taşıyoruz? Codeshare anlaşmasıyla diğer havayollarıyla yaptığımız işbirliğiyle taşıyoruz. Dolayısıyla biz dünyanın bir çok noktasına Star Alliance üyeliğimizle yaptığımız anlaşmalarla biz fiilen uçmasak da yolcumuzu oraya götürüyoruz. Anlaşmalı olduğumuz havayolu şirketleri yolcularımızı THY'nin sorumluluğunda oraya kadar götürülüyor" şeklinde konuştu.

2018 yılında kendileri açısından en büyük değişimin, üçüncü havalimanına taşınmak olacağını söyleyen Ekşi, "2017 yılında operasyondaki durumumuz 2016'dan çok daha iyi durumda. 2018'de çok daha iyi noktaya geleceğiz. 2018 yılı bütçemizi yaptık. Çok güzel bir bütçe oldu. İnşallah bugün yarın KAP'a açıklanır. Dolayısıyla bize memnun edecek bir bütçe. Tabi bize ilave ödevler getiriyor. Bütçemize daha fazla sahip çıkacağız. Giderlerimizi daha iyi kontrol edeceğiz. Gelirlerimizi artıracağız.

Bununla alakalı olarak özellikle çalışanlarımızın fikirlerini yönetime ortak etmek için öneri sistemi getirdik. Çok da iyi neticeler aldık. 9 binin üzerinde öneri havuzda duruyor. Bunun yaklaşık 600'ü faliyete geçti. Dolayısıyla 2018'de önerilerinizi hayata geçirmeye çalışacağız. Bu şirketi daha fazla sahiplenmenize yol açacak. Hem de bu önerilerle şirketimiz başka bir yere varacak. 2018 yılında bizim açımızdan en büyük değişim, üçüncü havalimanına taşınmak olacak" dedi.

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