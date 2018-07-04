Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Denetimleri olarak adlandırılan SAFA Programı kapsamında yapılan denetlemelerde THY uçakları, Avrupa hava yolu şirketlerinden 3 kat daha güvenli çıktı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,”THY yüksekten uçuyor, hem güvenli uçuyor! EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) SAFA programı kapsamında yurt dışında, THY'ye son 1 yılda 123 emniyet denetlemesi yapıldı. Bu denetlemelerde puanımız 0,17, Avrupa Birliği havayolları ortalaması 0,51 3 Kat daha iyiyiz.“ dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, havayolu şirketleri sıfır puanına yaklaştıkça uçaklarında emniyeti tehdit eden bir durum olmadığını gösteriyor.



SAFA denetimleri, yabancı havayolu işletmelerinin AB ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimler olup, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.