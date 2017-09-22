THY Airbus ile de masaya oturdu iddiası

Reuters'ın THY'ye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında Boeing ile alım müzakereleri yürütüldüğünün açıklanmasından sadece birkaç saat sonra 40 adet A350-900 tipi geniş gövdeli uçak satın almak için THY Airbus ile de irtibat kurdu.

Airbus sözcüsü, "Müşterilerimiz ile yürüttüğümüz veya yürütmediğimiz görüşmeler hakkında hiçbir zaman açıklama yapmayız" dedi.

THY yetkililerine ise haber anında ulaşılamadı.

THY airbus

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Thy airbus A350

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