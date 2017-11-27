THY artık Almanya'ya evcil hayvan taşıyamayacak

Türk Hava Yolları, Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda artık Almanya'ya evcil hayvan taşıyamayacağı duyuruldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya’ya seyahat edecek yolcuların kabinde veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması ikinci bir bildirime kadar yapılamayacak. Türk Hava Yolları konuyla ilgili yolcularını web sitesi üzerinden “Almanya’ya seyahat edecek yolcuların herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz” bilgilendirmesinde bulundu

THY artık Almanyaya evcil hayvan taşıyamayacak