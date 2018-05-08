Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda 22 yaş ve altındaki basketbolculara verilen "yükselen yıldız" ödülüne layık görüldü.

Geçen sezondan sonra bir kez daha bu ödülü kazanan Doncic'in ardından Valencia'dan İspanyol Alberto Abalde'nin ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız MTS'den Fransız Mathias Lessort üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 maçta ortalama 25 dakika 43 saniye sahada kalan Sloven basketbolcu Doncic, 16,1 sayı, 4,8 ribaunt, 4,4 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Doncic ayrıca maç başına 21,8 verimlilik puanıyla bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

Böylece Doncic, Nikola Mirotic ve Bogdan Bogdanovic'in ardından turnuvada yükselen yıldız ödülünü iki kez kazanan diğer bir isim oldu. Ligde Erazem Lorbek, Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Danilo Gallinari, Novica Velickovic, Ricky Rubio, Kostas Papanikolaou ve Alex Abrines ise birer kez bu onura erişti.