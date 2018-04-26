Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı'nda devam ediyor. Fuarın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Eurasia Airshow Fuarı’nın Türk ve uluslararası havacılığı bir araya getiren önemli bir fuar olduğunu kaydetti.



Türk sivil havacılığının ve havacılık sektörünün hangi aşama geldiğini gösteren bir fuar olduğunu belirten Ekşi,“ Fuar çok başarılı geçecek, 60’ın üzerinde ülke katılım gösterdi. Türkiye’nin de ilerleyen yıllarda ülkemizin en önemli fuarlarından birisi olacak” diye konuştu.

Ekşi, "2017 yılında biz rekor kırdık. Son 8 yılın rekorunu kırdık faaliyet karında. Yolcu sayımızı yüzde 9 arttırdık. 2018 yılında bu artışın iki haneye çıkacağını biliyoruz. Şuanda yüzde 11-12’lik bir büyüme öngörüyoruz. Rezervasyonlar oldukça güzel görünüyor. İnşallah 2018 yılı rekorların yılı olacak" dedi.



"YENİ HAVALİMANI THY'NİN DAHA DA BÜYÜMESİNİ SAĞLAYACAK"

İstanbul 3. Havalimanı’nın 29 Ekim’de açılacağını aktaran Ekşi, "THY dört gözle buranın açılmasını bekliyor. Şuandaki Atatürk Havalimanı bize çok büyük hizmetlerde bulundu. Yeni havalimanı 5 pisti ve 200 milyon yolcu kapasitesiyle Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY’nin de daha fazla büyümesini sağlayacaktır.Büyük heyecanla açılışı bekliyoruz" diye konuştu.

"SEÇİMDE YOLCULARA KOLAYLIK"



Ekşi, THY’nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidilmesi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Türkiye’yi ilgilendiren ve halkımızın menfaatine olan konularda hemen düzenleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen başvurular üzerine biletlerini ücretsiz değiştirme için karar aldık.Halkımızın herhangi bir sıkıntıda kalmadan oyunu kullanabilmesi gerekiyor. THY’de kendi üzerine düşen görevi zamanında yerine getirmiş oldu."