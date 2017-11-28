THY'den iç hat kampanyası başladı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY ile AnadoluJet yolcuları, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, 28 Kasım-3 Aralık tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Mart-31 Mayıs 2018 tarihlerinde belirtilen fiyatlarla seyahat edebilecek. 20 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihlerinde seferler ise promosyon kapsamında olmayacak.

THY'nin iç hat direkt uçuşlarında geçerli olan kampanyaya, Ercan, Hopa hatları ile AnadoluJet ya da THY'nin ortak uçuş anlaşması yaptığı diğer havayolları uçuşları dahil olmayacak.

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