"Türk Hava Yolları ile Kariyerinde TaKe-off(Havalanma) İçin Hazır Mısın?" başlığı altında bir ilana çıkıldı. TK TaKe-off, Türk Hava Yolları'nda yeni işine ilk adımın atılmasını sağlayacak, fırsatlar paketi sunan bir yetenek programı olarak duyuruldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları TaKe-off programıyla kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânı sunacağını açıkladı.

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Pazarlama ve Satış, Satınalma, Üretim Planlama, Uçuş İşletme, Yatırım ve Teknoloji, Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri,Kargo depertmanlarında çalışmak için başvurular başladı





KİMLER BAŞVURABİLECEK



01.01.1994 ve sonrası doğumlu olan, (Yüksek Lisans öğrencileri için 01.01.1992 ve sonrası) üniversitelerin 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezun ya da iş hayatında en fazla 1 yıl tecrübesi olanlar, İyi derecede İngilizce bilenler, gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, ekip içinde uyumlu olan herkesin başvurabileceği belirtildi



BAŞVURU KABUL EDİLENLER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK

Başvurular 11-30 Haziran arasında online olarak yapılacak. 04-05 Temmuz online genel yetenek testi, 7 Temmuz'da İstanbul'da genel yetenek ve ingilizce sınavı,11-13 Temmuz kişilik envanteri, 18 Temmuz-3 Ağustos İstanbul'da grup mülakatları, 07-17 Ağustos bire bir mülakatlar,Eylül-Ekim iş başı

THY İMKANLARI

Türk Hava Yolları verilen iş ilanında kurumun sunduğu imkanlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"THY çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."