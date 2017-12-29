THY'nin resmi internet sitesinde "Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye biletlerinde değişiklik ve iadeler" başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu yolcular için 9 Ekim'e kadar yapılmış olan Türkiye çıkışlı, ABD varışlı (transit uçuşlar ve geçerli ABD vizesine sahip yolcular hariç) biletlemeler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın, aynı kabin içerisinde ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağı kaydedildi.
Güzergah değişikliklerinin ise orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacağına değinilen açıklamada, "İade talepleri ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılabilecektir. Ödemesi yapılmış veya garanti MCO’su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) iptal ve iade işlemlerinin, mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ABD pasaportlu yolcular için 9 Ekim'e kadar yapılmış olan ABD çıkışlı, Türkiye varışlı biletlemeler (transit uçuşlar ve geçerli Türkiye vizesine sahip yolcular hariç) için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olarak, "Stopover" durumundaki yolcular dahil olmak üzere, aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın, aynı Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bölgesi içerisinde olmak kaydıyla, aynı kabin içerisinde ücretsiz rezervasyon ve güzergah değişikliği yapılacağı bildirildi.
İade taleplerinin ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacağı aktarılan açıklamada, "Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 9 Ocak 2019 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. Ödemesi yapılmış veya garanti MCO’su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) iptal ve iade işlemlerinin, mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır" değerlendirilmesi yapıldı.
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