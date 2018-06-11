THY derecelendirmeden vazgeçti

Türk Hava Yolları’ndan yapılan yazılı açıklamada “Türk Hava Yolları, bundan sonraki süreçlerde doğrudan yolcu deneyimini esas alan değerlendirmeleri dikkate alacak” denildi.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yolcu memnuniyetini ve deneyimini birinci önceliği addeden bayrak taşıyıcı havayolu, yolcuların markaya yönelik derecelendirmesi ve geri dönüşlerinden edindiği birikim ile ürün, hizmet ve kalite süreçlerini geliştirme yönündeki adımlarını kararlılıkla sürdürecektir.

29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte yolcularına sunduğu bütüncül marka deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, bundan sonraki süreçlerde doğrudan yolcu deneyimini esas alan değerlendirmeleri dikkate alacaktır."