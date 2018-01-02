Türk Hava Yolları ( THY), Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yıla Atatürk Havali-manı’nda girdi. Ekşi, 2017’nin son yolcusu ile 2018’in ilk yolcusuna yeni yıl hediyesi olarak gidiş-dönüş yurtdışı bileti armağan etti. Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerle bir araya gelen Bilal Ekşi, “2017 Allah’a şükürler olsun çok iyi geçti. Türk Hava Yolları yüzde dokuzun üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak da rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018’e daha büyük ümitlerle giriyoruz. Şu anki bütün rakamlar 2018’in 2017’den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu bizim belki bu havalimanındaki son yılbaşı kutlamamız. Biliyorsunuz 2018’in Ekim ayında yeni havalimanına geçeceğiz“ diye konuştu.
‘EN UYGUN YERLER THY’YE TAHSİS EDİLDİ’
Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre 3. havalimanında THY’nin atılıma geçeceğini dile getiren Ekşi, “2019’u büyük bir aşkla şevkle bekliyoruz. İnşallah 2019 Türk Hava Yolları’nın atılım yılı haline gelecektir. 3. havalimanında bizim için en büyük yenilik kapasite problemi olmayacak. Yolcumuzun istediği saatte seferlerimizi koyacağız. Daha çok dijitalleşen bir terminal ile karşı karşıya kalacağız. Yolcumuza dijital deneyimleri sunuyor halde olacağız. Longe’larımızı buradan daha iyi bir şekilde planlıyoruz. Orada en uygun yerler Türk Hava Yolları’na tahsis edilmiş olacak” açıklamasında bulundu.
‘YENİ HAVALİMANI HAVACILIĞIN ÖNÜNÜ AÇACAK’
Yeni havalimanının Türk Hava Yolları’na büyük imkânlar sağlayacaığını belirten Ekşi, “Yeni havalimanımız çok büyük imkanlarla Türk sivil havacılığının önünü açacaktır” diye konuştu.
UZAKDOĞU’YA GİDECEKLER
Bilal Ekşi, THY’nin 2017’nin son yolcusu ile 2018’in ilk yolcusuna yeni yıl hediyesi olarak gidiş-dönüş yurtdışı bileti armağan etti. Türk Hava Yolları’nın 2017 yılındaki son yolcusu Kim Irona, “Bu hediye biletleri Pekin-İstanbul uçuşunda kullanacağım” dedi. 2018’in ilk yolcusu Mustafa Kızılyer ise, “Japonya’ya gideceğim. Japonya’da yaşıyorum. Oradaki tüm akrabalarım da Türk Hava Yolları’nı tercih etmekte” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.