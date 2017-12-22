İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan Stimac'ın sayılarıyla 4-0 yaptı.
Daha sonra hücumda toparlanan Olympiakos, Roberts ve Wiltjer'in basketleri ile 7-0'lık seri yakaladı ve 7-4 öne geçti. Periyodun sonlarına doğru Spanoulis ve Roberts ile dışa atışlardan etkili olan Yunan temsilcisi periyodu 17-9 öne tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Simon, Dunston ve Adams'ın sayılarıyla skoru 24-20'ye getirdi. Olympiakos da Papapetrou ve Papanikolaou'nun karşılık verince fark tekrar açıldı ve periyot bu skorla sona erdi (25-33).
Üçüncü periyotta 5 dakika 28 saniye kala McCollum ile art arda 5 sayı bulan Efes, farkı 1'e indirdi (36-37). Strelnieks, Thompson ve Bogris ile hücumda ağırlığı ortaya koyan Olympiakos, periyodu 45-39 üstün tamamladı. Son periyoda Simon'un basketleri başlayan lacivert-beyazlılar, McCollum'un da hücumda etkinliğini arttırmasıyla 48-47 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son anlarda Spanoulis ve Mclean ile sayılar bulun Olympiakos, 61-58'lik skorla parkeden galip ayrıldı. Bu maçla Anadolu Efes, üst üste 4 toplamda ise 11. mağlubiyetini alırken, Yunan temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.
Müsabakanın en skoreri Anadolu Efes'ten 17 sayı ile oynayan Simon olurken, Olympiakos'ta ise Spanoulis 12 ile sayı ile takımına katkıda bulundu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl xx, Fernando Rocha xx, Mehdi Difallah xx
ANADOLU EFES: Ledo x, Errick McCollum xxx 16, Derrick Brown xx 11, Birkan Batuk x, Motum x, Adams xx 4, Stimac xx 6, Dragic x, Dunston xx 4, Simon xxx 17
BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman
OLYMPIAKOS: Mclean xx 9, Papapetrou xx 6, Spanoulis xxx 12, Strelnieks x 1, Papanikolaou xx 4, Mantzaris x 2, Roberts xx 7, Bogris xx 4, Wiltjer xx 5, Thompson xx 11
BAŞANTRENÖR: Ioannis Sfairopoulos
1. PERİYOT: 9-17 (Olympiakos lehine)
DEVRE: 25-33 (Olympiakos lehine)
3. PERİYOT: 39-45 (Olympiakos lehine)
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