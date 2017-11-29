THY EuroLeague'de maç programı Anadolu Efes - EA7 Milano, Fenerbahçe - Baskonia maçları ne zaman?

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Saski Baskonia'ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Real Madrid, Kızılyıldız'ı konuk edecek.
THY Euroleague'de haftanon programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg
20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş
1 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa
22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız
ANADOLU EFES SİFTAH PEŞİNDE
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
Geride kalan 9 haftada iki maç kazanan Anadolu Efes, iç sahadaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise ligde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.
Anadolu Efes'in İtalyan temsilcisinden transfer ettiği Krunoslav Simon ile Zoran Dragic, görev almaları halinde yarınki karşılaşmada eski takımlarına karşı forma giyecek.
İstanbul'da galibiyeti yok
AX Armani Exchange Olimpia Milan ile bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 22 kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibine sahasında hiç yenilmedi.
İtalyan temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 11 mücadeleyi de kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta ise 5 kez galibiyete uzandı.
İki ekip arasındaki son 5 maçın üçünde Anadolu Efes, ikisinde de AX Armani Exchange Olimpia Milan salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
FENERBAHÇE, BASKONİA DEPLASMANINDA
THY Euroleague'de son iki maçından galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda Baskonia Vitoria Gasteiz karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 6 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Baskonia ise 4 galibiyetle 11. sırada yer alıyor.
16. randevu
Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar Euroleague'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İspanyol ekibi ise 11 kez rakibini mağlup etti. İki takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Final-Four ilk maçında karşılaşmış, uzatmalarda Fenerbahçe 88-77'lik skorla galip gelerek, finale çıkmıştı.
İstatistiklerle iki takım
Baskonia, Euroleague'de bu sezon 81.0 sayı, 32.7 ribaund ve 18.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 79.6 sayı, 32.7 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde sarı-lacivertlileri 14.2 sayı ortalamasıyla oynayan Jan Vesely sırtlarken, İspanyol temsilcisinde ise Beaubois 14.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
Bu önemli karşılaşmayı Luigi Lamonica, Sreten Radovic ve Matej Boltauzer üçlüsü yönetecek.
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