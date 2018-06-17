İHA'da yer alan habere göre THY Euroleague’de 2018-2019 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu. Son olarak Almanya Ligi’nde finalde Alba Berlin'i 3-2 ile geçen Bayern Münih, Euroleague için son bileti kaptı. Euroleague’de gelecek sezon Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak. En fazla ise 4 takımla İspanyol ekipleri olacak.



2018-2019 sezonunda THY Euroleague'de yer alacak ekipler şöyle:



Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka



İspanya: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Gran Canaria



Yunanistan: Olimpiakos, Panathinaikos,



Rusya: CSKA Moskova, Khimki Moskova



İsrail: Maccabi Tel Aviv



Karadağ: Buducnost



Litvanya: Zalgiris Kaunas



İtalya: Olimpia Milano



Almanya: Bayern Münih

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER