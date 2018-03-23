THY Genel Müdürü ile SHGM'den de flaş açıklama

Uçuş yasağını kaldırılması sonrası Türk ve Iraklı şirketler Erbil-Türkiye arasında kısa süre içinde yeniden uçacak. THY ve diğer şirketler Erbil-Türkiye arasındaki uçuşlar için bilet satışlarına yeniden başlıyor.



Habertürk Haber Merkezi Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, "Erbil'e uçuşlarımız yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacaktır" dedi.



Erbil Havalimanı'na yasak öncesi günde inen 35 uçuştan 12'si Türkiye'den gelen uçaklardan meydana geliyordu. Özellikle ticaret yapanlar Kuzey Irak- Türkiye uçuşlarında yoğun bir şekilde yer alıyordu.



SHGM de konuyla ilgili , "29 Eylül 2017 tarihinden itibaren uçuşların durdurulduğu Kuzey Irak Havalimanlarından Erbil'e bugünden itibaren Türk havayolu işletmelerinin uçuşları serbest bırakılmıştır. Süleymaniye uçuşları ise yeni bir değerlendirme yapılana kadar mevcut durumunu korumaktadır" açıklamasını yaptı.

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