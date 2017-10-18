THY ikram hizmetlerinde Do&Co yerine SATS ile anlaştı

Türk Hava Yolları, uçaklarına ve salonlarına ikram hizmeti veren, iş adamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Do&Co ile yollarını ayırıyor.

THY, yüzde 50 ortaklığı bulunduğu Turkish Do&Co ile yeni havalimanında çalışmayacak. Türk Hava Yolları İstanbul Yeni Havalimanına taşınması ile birlikte ikram hizmeti tedariki hususlarıyla ilgili olarak firmalarla görüşmelere başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY bu kapsamda Singapurlu SATS Ltd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzaladı.

DO&CO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Uzakdoğu ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren, havayolu ikramı ile yer hizmetleri konusunda da var olan SATS'ın gelmesiyle beraber THY 10 yıldır ikram ortaklığı yaptığı Avusturyalı Do&Co şirketi ile yolları ayıracak.

THY 2007 yılında Do&Co ortaklığında Turkish Do&Co şirketi kurmuştu. 120 milyon dolar yatırım yapması beklenen Singapur şirketi ile ilgili THY, KAP'a "yapılan söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluşça ikram hizmetleri konusunda yatırım yapması söz konusu olabilecek" bildiriminde bulundu

thy

DO & CO