Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye’ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.
HAZİRAN'DA YOLCU SAYISI YÜZDE 10,6 ARTTI
Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu.
Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.
Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 14,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,2 olarak kaydedildi.
Haziran 2017 dönemine kıyasla Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında yüzde 0,7, Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında ise yüzde 16,9 artış görüldü.
Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97 bin 828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 18,6 artışla 115 bin 989 tona yükseldi.
Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa’da yüzde 15,1, Afrika’da yüzde 14,3, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 11,4 arttı. Yolcu doluluk oranı Afrika’da 7 puan, Kuzey Amerika’da 4,6 puan, Uzak Doğu’da 4,2 puan ve Avrupa’da 3,1 puan artarken, yolcu sayısı ise Afrika’da yüzde 15,7, Avrupa’da yüzde 15, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 10,2 yükseldi.
İLK 6 AYDA YOLCU SAYISI 35,6 MİLYONA ULAŞTI
Türk Hava Yolları'nın Ocak-Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 35,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oldu.
Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında yüzde 11, Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında ise 22,3 artış yaşandı.
İlk yarıda Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranı da 4,3 puanlık artışla yüzde 80,4 olarak gerçekleşti.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 88,1 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 16,6, dış hat uçuşlarda yüzde 8,2 arttı.
Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 19,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 14,8 oldu. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2017 döneminde 216 bin 780 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 239 bin 53 olarak gerçekleşti.
Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2017 döneminde 517 bin 884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 27,7 artışla 661 bin 234 tona yükseldi.
"YILIN İLK YARISINI YENİ BİR REKORLA GERİDE BIRAKTIK"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları'nın yılın ilk yarısını yeni bir rekorla geride bıraktığını belirterek, "Bayrak taşıyıcı, ilk 6 ayda yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.