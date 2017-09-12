THY İstanbul - Miami uçuşları ne zaman başlıyor?

ABD'de Irma Kasırgası nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 9 Eylül tarihinden itibaren yapamadığı İstanbul-Miami karşılıklı seferleri yarın yeniden başlıyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY, tarifeli sefer dışında yer bulamama sorunu olmaması adına 13 Eylül tarihinde Miami’den İstanbul’a da bir ek sefer planladı.
Kasırga nedeniyle Türk Hava Yollarının 9-10-11 Eylül tarihlerindeki İstanbul-Miami uçuşlarının karşılıklı olarak iptal edilmesi nedeniyle kentte Türk vatandaşları zorunlu olarak kalmıştı.
THY yarın Miami seferlerine yeniden başlayacak ve yer bulamama sorunu olmaması adına Miami'den de bir de ek sefer yapacak. Miami'de tatil için bulunup sefer iptalleri nedeniyle zorunlu olarak kalan yolcular THY uçaklarında yer bulmak için yoğun çaba gösteriyordu
THY'nin Miami seferleriyle ilgili yaptığı duyuruda'"Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için, 13 Eylül tarihinde Miami’den İstanbul’a bir ek sefer planlanmıştır.
TK6882 uçuş koduyla icra edilecek seferimiz saat 03:30'da lokal saati ile hareket edecektir.Yarın aynı zamanda TK77 İstanbul-Miami seferi de saat 13:30'da icra edilecek"denildi.
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