İstanbul-Semerkant seferlerinin başlatılması nedeniyle Semerkant Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. THY’nin İstanbul-Semerkant güzergahında gerçekleştirdiği uçuşla ilk uçak Semerkant’a geldi.

Uçak, havalimanında coşkuyla karşılanırken Semerkant'a gelen Türk heyetine de havalimanında çiçekler sunuldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Semerkant Valisi Furkat Rahimov ve Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen açılış kurdelesini kesti. Törende AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yer aldı.

Törende konuşan Semerkant Valisi Rahimov, iki ülke devlet başkanlarının aldığı karar kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu kaydederek Özbekistan Hava Yolları’nın geçen sene Semerkant-İstanbul seferlerini başlattığını, bugün ise THY’nin bu güzergahtaki ilk uçağını Semerkant’a indirdiğini hatırlattı.

Rahimov, THY'nin tarihi Semerkant şehrine uçak seferlerini başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu seferlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Semerkant'a gelecek turist sayısının artmasına da katkıda bulunacağını belirtti.

Bilal Ekşi de dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanına sahip THY’nin İstanbul’dan Semerkant’a gerçekleştirdiği ilk uçuşun mutluluğunu yaşadığını kaydederek, “Bugün doğu İslam dünyasının incisi Semerkant ile medeniyetimizin batıdaki incisi İstanbul’u direk uçuşlar ile birbirine bağlıyoruz. Semerkant ile beraber uçuş noktalarını 302’ye çıkardık. 121 ülke ile dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları birleştirmeye ve kültürleri buluşturmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başlattıkları doğrudan seferler ile UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde olan Semerkant’ı 121 ülkeden gelecek misafirlere açtıklarını kaydeden Ekşi, medreseleri, müzeleri, cami ve rasathaneleri ile mimaride şaheserleri barındıran bu inci şehrin kısa sürede turizmde büyük mesafe alacağına inandığını belirtti.

Ekşi, THY’nin 1992 yılından bu yana gerçekleştirdiği uçuşlarla iki dost ve kardeş ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydederek, haftada 7 kez düzenlediği Taşkent ve haftada 2 kez düzenledikleri ve kısa sürede haftada üçe çıkarmayı umut ettikleri Semerkant seferleri ile uzakları yakın kılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu hafta yenilenen Hava Ulaştırma Anlaşması’nın iki ülke arasındaki havayolu köprüsünü daha da kuvvetlendireceğini ve uçuş sayılarıyla birlikte uçuş noktalarının da artacağını kaydeden Eşki sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ülkemizin yüzüncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 itibarıyla, 120 milyon yolcu ve 500 uçaklık bir filo hedefimize doğru kararlılıklı ilerliyoruz. Zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahip şehirlerimizden doğunun incisi Semerkant’ın kısa sürede dünya kaşifleri ile dolacağına inanıyoruz. Bu kıymetli kenti küresel uçuş ağımıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı havayolu olarak konuklarımızı, Türk misafirperverliği ile uçuşlarımızda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.