Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Yeni Havalimanı yakınında yeni bir yaşam alanı kurmak üzere ilk adımı attı. İki kurum, 350 hektar alanda, yaklaşık 10 bin konuttan oluşması planlanan şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, Arnavutköy İlçesi’ne bağlı Dursunköy Mahallesi’ndeki 3 milyon 639 bin 117 metrekare büyüklüğündeki arsanın yüzde 50 hissesi, THY tarafından 312.5 milyon TL+KDV nakit bedelle satın alındı.
THY çalışanlarının 10 dakikada işyerlerine gidebilecekleri bir hayat konforunu sağlamayı hedeflediklerini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “29 Ekim 2018 tarihi itibarıyla dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarından biri THY uçaklarının yeni evi olacak. Çalışma arkadaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette 12 bin 500 arkadaşımız Yeni havalimanına yakın konumda yeni bir konut ve yaşam alanı ihtiyacı olduğunu belirtti. Kurulacak alanda THY ailesi semt kültürüne yeniden kavuşacak ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yanı başında bulacak” dedi. Projede kâr amacı gütmediklerini aktaran Aycı, “Maliyetleri minimumda tutarak yaşam alanları bakımından örnek bir konut projesi istiyoruz. Projede fiyatlar emsallerinden daha düşük olacak” diye konuştu.
HAVALİMANINA 12 KİLOMETRE
Gazete Habertürk'ün haberine göre projenin konumu hakkında detay paylaşan İlker Aycı, kurulacak yeni şehrin İstanbul Yeni Havalimanı’na 12 kilometre, Edirne Asfaltına 7.4 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu’na 11 kilometre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 54 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 55 kilometre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 60 kilometre ve Atatürk Havalimanı’na 44 kilometre mesafede yer alacağını söyledi.
Proje, sosyal birlik duygusunu, semt kültürü yaşamını en üst seviyeye çıkaracak şekilde hayata geçirilecek. 2+1, 3+1, 4+1 gibi daire tipleri THY çalışanlarının ve yatırımcıların tercihine sunulacak.
‘ARSA MALİYETİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU PROJE OLACAK’
THY ile hem arsa ortağı olup hem de beraber proje geliştirdiklerini aktaran Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum. “Burada öncelik, THY çalışanlarının olacak. Ancak havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar ayırmayı planladık. Bunu bir kamu projesi olarak görelim. En düşük arsa maliyetimizin olduğu yer olduğu için, mevcut satışlar içerisinde en düşük metrekare fiyatı olacağını bekliyoruz” dedi. 3.6 milyon metrekarelik arsayı 5 yıl önce satın aldıklarının bilgisini veren Murat Kurum, “Modern şehircilik anlamında yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Hiçbir zaman rant projesi olmayacak” dedi.
‘İLK ETAP 16 AYA HAZIR’
Arazinin yüzde 50’sini terk edeceklerini kaydeden Kurum, bu alanlarda yeşil alanların olacağını söyledi. Murat Kurum, zemin + 4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanan projenin içinde 2+1’den başlayan birçok daire tipi olacağını aktararak, “16 ay içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz. Tüm projeyi de en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu. Kurum, kurulacak yeni şehrin, arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO’nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük proje olduğunu vurguladı.
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