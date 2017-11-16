THY, kabin memuru almaya hazırlanıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY bünyesinde görevlendirilmek üzere kabin memuru alımının yapılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla THY bünyesinde görevlendirilmek üzere kabin memuru alımının yapılacağını açıkladı. Ekşi, yaptığı paylaşımda, "Bizimle uçmaya var mısınız? Türk Hava Yollarının büyümesi ve müşteri memnuniyeti için bizimle çalışacak Kabin Memuru arkadaşları arıyoruz. Detaylar Web sitemizde" açıklamasında bulundu.
THY'NİN RESMİ SİTESİNDEN DUYURU
Kabin memuru alımına ilişkin duyuru THY'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Duyuruda, "Dünyada en fazla ülkeye uçan ve üst üste 6 kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bay ve bayan çalışma arkadaşları arıyoruz" ifadelerine yer verilerek başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar açıklandı.
Kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylar, THY'nin resmin internet sitesine detaylı bilgilere ulaşabilecek.
THY MEMUR ALIM ŞARTLARI
GENEL KOŞULLAR
T.C. vatandaşı olmak
01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az önlisans/meslek yüksekokulu mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (En az Kasım 2018 tarihine kadar tecilli olmak)
SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR
Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,
Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),
THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,
Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.
*Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan kriterlerini sağlayan adaylar test ve mülakat süreçlerine davet edilecektir.
Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
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