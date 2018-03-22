Türk Hava Yolları’nın Los Angeles-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Keflavik’e acil indi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcunun son durumu ile ilgili henüz bilgi edinilemedi.

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