THY'nin New York uçağı Kanada'ya acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı bir yolcunun uçuş sırasında rahatsızlanması üzerine Kanada'nın Halifax Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, New York John F.Kennedy Havalimanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere havalanan THY'nin TK12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde rotasında uçuşuna devam ederken bir yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı.

Yolcunun fenalaşmasını kabin ekibi kaptan pilota bildirdi. Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilot en yakın havalimanı olan Kanada'nın Halifax Stanfield Havalimanı'na inme kararı aldı.THY uçağı Halifax'a inerken yolcunun sağlık durumu henüz öğrenilmedi.

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