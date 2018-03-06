İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 17:43'de havalanan Türk Hava Yolları'nın TK1863 sefer sayılı Roma'ya giden uçağında kalkışından kısa bir süre sonra motor arızası meydana geldi. İçinde 92 yolcusu ile Karadeniz üzerinde bulunan uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Ünitesi ile bağlantıya geçerek arızayla ilgili bilgi verdi.

İNİŞ AĞIRLIĞINA GELMEK ÜZERE HAVADA TUR ATTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Arıza nedeniyle geri dönmek isteyen kaptan pilot, uçağın iniş ağırlığının üzerinde olması nedeniyle fazla yakıtını harcamak için alçak irtifada 4 tur attı. İniş ağırlığına gelen uçak saat 18:54'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcuların başka bir uçakla Roma'ya gönderilmesi planlanıyor.

PİLOTLAR RİSKE GİRMİYOR

Boeing 737 veya Airbus 320 gibi dar gövdeli uçaklarda yakıt boşaltma sistemi bulunmuyor. Bu tip uçaklar acil durumlarda kalktıkları ağırlıkta inebiliyor ancak pilotlar riske girmemek için uçuş emniyeti açısından daha az ağırlıkla iniş yapmayı tercih ediyor.