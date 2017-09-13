THY'nin yeni eğitim merkezinde ilk milli sivil uçak simülatörü

İstanbul Atatürk Havalimanı, Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren Türk Hava Yolları, yeni uçuş eğitim merkezi yatırımıyla 10 olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90'a çıkardı.

THY temin aşamasındaki 10 adet simülatör ile kısa bir sürede 24 adet tam uçuş simülatörüne ulaşılması hedefleniyor. Yeni eğitim merkezinde HAVELSAN tarafından üretilen THY'nin Boeing 737NG uçakları için, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere üretilen ilk milli sivil uçak simülatörü de hizmete girdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, yeni eğitim merkezi ile birlikte bin 520 olan kişi kapasitesinde de yüzde 48'lik bir artış gerçekleşti. Eğitim merkezinde aynı anda 2 bin 260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek. İhalesi 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan 55 bin m2 yerleşke alanı içerisinde 26 bin 500 m2 kapalı alana sahip merkez de son teknoloji ürünleri kullanıldı.

YABANCILARA VE YERLİ HAVAYOLLARINA DA EĞİTİM VERİLECEK

Türk Hava Yolları'nın yeni Uçuş Eğitim Merkezi milli havayolunun bünyesinde görevli 4 binin üzerinde kokpit personeli ile 10 binden fazla kabin personelinin eğitim faaliyetini yürütürken kapasitesinin yüzde 40'ını da diğer ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin eğitim taleplerini karşılamaya ayırabilecek.Yeni Uçuş Eğitim Merkezinde eğitimler altı farklı kategoride gerçekleştirilecek;Temel Pilotaj Eğitimi,Kokpit Uçuş ve Yer Eğitimleri,Kabin Memuru Eğitimleri, Dispeçer Eğitimleri, Loadmaster Eğitimleri burada yapılacak.



YERLİLİK HAMLESİ MEYVESİNİ VERDİ

Merkezin açılış töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan milli ve yerli sanayi geliştirme hamlesine dikkat çekerek, bu adımların meyvesini vermeye başladığını belirtti. THY'nin uçuş eğitim ve emniyeti konusunda dünyada en önemli şirketlerden biri olmayı hedeflediğini belirten Aycı, yeni eğitim merkezinin hizmete girmesiyle birlikte THY'nin sadece kendi için iç eğitim ihtiyacının dışında yüzde 40'lık ek kapasiteyi de diğer havayollarına açmak istediklerinin söyledi. Aycı "İlk milli sivil uçak similatörünü de binamıza yerleştirmek suretiyle önemli bir adım attık. Bu projenin birinci fazıdır. Bitmiş değildir. Biten protiptir" dedi. Aycı, similatörün seri üretimine geçilmesinin hedeflendiğini de aktardı.





"GÜVENLİK OLMAZSA OLMAZIMIZ"

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye'den hava yoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını içeren yeni güvenlik uygulaması ile ilgili soruları da cevaplandıran Aycı, "Bu konuların daha güvenli yapılabilmesi konusunda biz azami işbirliğine varız. Güvenlik bizim de olmasza olmazımız. Herkesin güvenlik konusundaki meselesini anlıyoruz. İşbirliğine açığız" dedi.



"İŞ MODELİMİZE YATKIN UÇAKLARLA İLGİLENİYORUZ"

THY'nin dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Süper Jumbo Jet olarak da bilinen Boeing 747-8i'den alacağı yönündeki haberleri değerlendiren Aycı, "Daha önce de A350 ve Boeing 787-900 ile ilgilendiğimizi söyledim. Bizim iş modelimize hangi uçaklar yatkınsa onlarla ilgileniyoruz. İşletme maliyeti yüksek devasa uçaklar. Prestij açısından hoş gözüküyor ama asıl olan işimize yarıyor mu? Üretimi devam eder etmez gibi.. Biz daha iş modelimize yatkın, hem menzil hem kapasite hem daha efektif işletme maliyetleri olması açısından onlarla ilgileniyoruz. Bu da yeni jenerasyon Boeing 787 900'ler ve A350'ler" diye konuştu.





SIRADA YERLİ EĞLENCE SİSTEMLERİ VAR

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Dümenci ise Havelsan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için yaptı son teknoloji similatörlere ek olarak THY için yaptığı Boeing 737NG similatörü ile yeni bir başarı öyküsü yazdığını ifade ederek THY Teknik ile birlikte geliştirdikleri ilk yerli kabin için eğlence sistemlerinin yakın zamanda THY uçaklarında kurularak dünya semalarında yerini alacağının altını çizdi.

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