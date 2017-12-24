Türk Hava Yolları'nın ( THY) alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

ABD'den hareket ederek, öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşan kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Seattle'daki tesislerinden havalanan uçak öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na teker koydu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing 777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı. Kargo taşımacılığı alanında dünyada ilk 5'in arasına girmeyi hedefleyen şirket 2018 Ocak ayından itibaren kargo uçuş ağına 7 yeni nokta ekliyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'da Kano, Porto Riko'da Aguadilla, ABD'de Houston, Miami'ye Kanada'da Toronto'ya haftada birer kez Tayvan'ın başkenti Taipei'ye haftada iki kez uçuş yapacak. Bu uçuşların büyük bir bölümü 102 ton kargo taşıma kapasitesine sahip dünyanın en uzun menzilli iki motorlu kargo uçağı olan Boeing 777F tipi uçaklarla gerçekleştirecek.

Boeing 777F tam yükle 9200 km uçuş menziline sahip ancak kargo tonajı azaltıldığı takdirde alabileceği mesafe de büyüyor. Temmuz itibarıyla dünya genelinde Boeing üretimi 128 adet 777F kargo uçağı hizmetteyken Eylül ayında 16 farklı ülkeleye 131 uçak teslim edildi. 30 uçağın teslimatı yapılacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo’nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

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