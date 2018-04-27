Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türk Hava Yolları ( THY) 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yolcuların oy kullanmasını kolaylaştırmak için, biletleri ücretsiz değiştireceğini açıkladı. Yolculardan gelen başvurular üzerine biletlerini ücretsiz değiştirme kararı aldıklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türkiye’yi ilgilendiren ve halkımızın menfaatine olan konularda hemen düzenleme yapıyoruz. Halkımızın herhangi bir sıkıntıda kalmadan oyunu kullanabilmesi gerekiyor. THY de kendi üzerine düşen görevi zamanında yerine getirmiş oldu” diye konuştu.

‘REKORLAR YILI OLACAK’



Bilal Ekşi Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da yaptığı konuşmasında 2017’de THY’nin faaliyet kârında son sekiz yılın rekorunu kırdığını hatırlatarak, 2018’de yolcu sayısında da yüzde 11-12 oranında büyüme öngördüklerini aktardı. Rezervasyonların da iyi gittiğini kaydeden Ekşi, 2018’in rekorlar yılı olacağını ifade etti. İstanbul’un 3’üncü havalimanının 29 Ekim’de açılacağını aktaran Ekşi, “Yeni havalimanı 200 milyon yolcu kapasitesiyle Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY’nin de daha fazla büyümesini sağlayacak” dedi.