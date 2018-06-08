Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 3,6 arttığı mayıs ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan yükseldi. Doluluk oranı, dış hatlarda 1,7 puanlık artışla yüzde 78'e yükselirken, iç hat uçuşlarda yüzde 83 düzeyinde gerçekleşti.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, mayısta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 35'le iç hatlar, yüzde 31'le Orta Doğu, yüzde 29'la Kuzey Amerika, yüzde 24'le Avrupa ve yüzde 22'yle Afrika katkı sağladı.

Bu dönemde yolcu doluluk oranında Kuzey Amerika'da 5 puan, Afrika'da 3 ve Uzak Doğu'da 1 puan artış gerçekleşti.

YOLCU SAYISI İLK 5 AYDA YÜZDE 19 ARTTI

Trafik sonuçlarına yılın ilk beş aylık dönemi için bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 17'lik artış sağlandığı, yolcu sayısının da yüzde 19'luk yükselişle 29,3 milyona ulaştığı görüldü.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde 5 puanlık artışla yüzde 80,7 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu 5 puan artarak yüzde 80, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Böylelikle yılın ilk 5 aylık dönemi için, THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranları elde edildi.

Bu dönemde, toplam taşınan kargo ve posta hacmi de yüzde 30 artarak 545 bin tona çıktı.



