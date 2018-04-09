Türk Hava Yolları ( THY), devlet filosunda yer alan TC-CAN kuyruk tescilli uçağın satıldığını açıkladı. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, 4 motorlu VIP uçak, devletin VIP uçak filosunu da işleten Türk Hava Yolları tarafından 77,8 milyon dolara 2016 yılı sonunda Tunus Hükümetinden satın alınmıştı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirilmişti.

17 bin 700 kilometre menzile sahip A340 İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara aktarmasız ulaşabiliyordu. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.