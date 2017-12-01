THY uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Antalya-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları´na (THY) ait yolcu uçağı, kumanda arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı´na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre Türk Hava Yolları´nın TC-JFU kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Moskova seferini yapmak üzere 22.00 sıralarında Antalya Havalimanı´ndan havalandı. Uçak, İstanbul Hava Sahası üzerinden Karadeniz´e doğru ilerlediği sırada kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi´yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Kumanda arızası meydana geldiği öğrenilen THY uçağı saat 23.58´de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

THY uçağı Atatürk Havalimanına acil iniş yaptı