THY uçağı kuş sürüsüne girdi, motor palleri hasar gördü

Türk Hava Yolları'nın ( THY) TK-1937 sefer sayılı TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı 143 yolcusuyla Brüksel seferini yapmak üzere saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı´ndan havalandı.

DHA'nın haberine göre; Uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi. Uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcular terminale alındı. THY uçağında yapılan teknik kontrollerde motorun pallerinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Uçak seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla yaklaşık 2 saatlik bir rötarın ardından saat 10.20´de Brüksel´e gönderildi.