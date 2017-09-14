THY uçağına asılsız bomba ihbarı

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Köln kentinden Atatürk Havalimanı'na saat 11.00'de gelmek üzere sefer hazırlığı yapılan THY'ye ait "TK-1672" numaralı tarifeli uçak için Alman makamlarına bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından 2 pilot, 4 kabin memuru ile 113 yolcu uçaktan indirilerek, terminale alındı.

Güvenlik prosedürü uygulanan ve güvenli alana çekilen uçakta yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

İhbarın asılsız çıkması üzerine uçakta bulunan yolcuları için "boarding" işlemleri tekrar yapılmaya başlandı.

Uçağın, seferine devam ederek, İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.