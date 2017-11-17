THY uçağında en acı anons: Bir hastamız vefat etmek üzere

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Priştine seferini yapacak olan Boeing 737-800 tipi uçağında hasta bir yolcu, uçağın havalanmasına kısa bir süre kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ses kayıtlarına da yansıdı. THY pilotu, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere ambulans gönderir misiniz" bilgisini verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; İçinde 91 yolcunun bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndan Priştine'ye gidecek olan TK1017 sefer sayılı THY uçağı bugün saat 09:47'de havalanmak üzere Sefaköy-Florya yönündeki pist başına geldi. Bu sırada kanser hastası olan 59 yaşındaki Kosovalı Emel Pecani adındaki yolcu fenalaştı. İlk müdahalesi kabinde yapılan yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlenirken kabin memurları kaptan pilota yolcunun durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kosovalı Emel Pecani adlı yolcu,uçağın havalanmasına kısa bir süre kala geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

SON ANDA KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

Bunun üzerine Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu da son anda kalkıştan vazgeçerek park yerine geri dönme kararı aldı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne pilot, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize bulunduğumuz yolu muhafaza edelim, ambulans gönderebilir misiniz?" bilgisini paylaştı.

Uçak park yerine geri dönerken Kosovalı yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00'da Priştine'ye havalandı.