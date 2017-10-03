Küçükçekmece'deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları ( THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı.

Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

thy

hakan şekerci

Türk Hava Yolları