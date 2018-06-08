Türk Hava Yolları ( THY) ile Turkish Ground Services'deki (TGS) ortağı Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ (HAVAŞ) arasında, İstanbul Yeni Havalimanı ve halihazırda faaliyet gösterilen Türkiye'deki diğer 7 havalimanında, 15 yıl yer hizmetleri sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği bildirildi.

AA'nın aktardığına göre; THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada THY'nin iştiraki olan TGS şirketindeki ortağı HAVAŞ ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesine dair yapılan görüşmelerin sonuçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmeler sonucunda; Ortaklığımız ve HAVAŞ'ın iştiraki olan bir yer hizmetleri şirketi arasında, hukuk ve rekabet kurallarına tabi olarak, İstanbul Yeni Havalimanında, ("İYH") ve halihazırda faaliyet gösterilen Türkiye'deki diğer 7 havalimanında, İYH'nin açılış tarihi itibarıyla başlamak üzere 5+5+5 yıl (15 yıl) yer hizmetleri sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.