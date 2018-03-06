THY ve Pegasus zarardan kâra geçti

THY, 2017 yılı finansal sonuçlarını KAP'a bildirdi.

2016 yılında 47 milyon lira zarar açıklayan THY geçtiğimiz sene ise 639 milyon lira net kâr elde etti.



THY'nin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2017 hasılatı ise yüzde 35 artışla 39.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

PEGASUS DA KÂRA GEÇTİ

Pegasus tarafından KAP'a yapılabn açıklamada da şirketin geçen yıl net 501.1 milyon lira kâr elde ettiği belirtildi. Pegasus, bir önceki yıl 136.2 milyon lira zarar açıklamıştı.

2017'de yüzde 24.4 FAVKÖK marjı elde eden şirket, yüzde 15 misafir büyümesi ve yüzde 7 kapasite artışı yazdı.

Geçen yıl iç hat doluluk oranı yüzde 87.2, dış hat doluluk oranı yüzde 80.5 oldu.

Bu yıl çift haneli kârlılığın korunmasını bekleyen şirket; yüzde 11-13 yolcu büyümesi, yüzde 11-13 kapasite artışı bekliyor. Pegasus, iç hat doluluk oranında yıllık bazda yatay seyir, dış hat doluluk oranında ise yıllık bazda 1-2 puan artış öngörüyor.

Öte yandan şirket, 2018’de filonun yeni eklenecek 10 uçakla 81'e ulaşmasını hedefliyor. Pegasus'un yatırımcı sunumunda yer alan bilgilere göre, filodaki uçak sayısının 2019 sonunda 87'ye, 2020 sonunda ise 94'e çıkacağı öngörülüyor.