THY'ye 40 yeni uçak geliyor

40 adet Boeing 787-9 Dreamliner'ın liste fiyatı ise 10.8 milyar dolar. Ancak bu fiyat üzerinden ne kadarlık bir iskonto yapılacağı ise pazarlıkların sonucunda belli olacak.
THY'den KAP'a gönderilen açıklamada, artan geniş gövde uçak ihtiyacını karşılamak ve filoyu yeni nesil geniş gövde uçak tipleri ile daha da güçlendirmek ve yolcu memnuniyetini arttırmak amaçlarıyla 2019 ile 2023 yılları arasında temin edilmek üzere 20+20, toplamda 40 adet Boeing 787-9 Dreamliner sipariş niyetini uçak üreticisi firma ile paylaştığı belirtildi.
Açıklamada, bu niyet çerçevesinde Boeing firması ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Boeing, Eylül ayı başlarında yaptığı açıklamada, artan talebi dikkate alarak 787 Dreamliner uçaklarının imalatını 2019 yılından itibaren ayda 14 adet olacak şekilde yükselttiğini duyurmuştu.
ÖZELLİKLERİ NELER?
787-9 Dreamliner, 8.185 deniz mili (15.200 km) mesafede 280 yolcu taşıyabiliyor. Uçak saatte 954 km hıza kadar çıkabiliyor.
Uzunluğu 62.8 m olan uçağın kanat açıklığı ise 60 m.
THY'nin filosunda halihazırda 328 adet uçak bulunuyor. Boeing 787 Dreamliner serisinden hiç bir uçağı ise bulunmuyor.
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