Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'da yapımı devam eden ve yüzde 73'i tamamlanan yeni havalimanıyla birlikte yeni bir döneme başlayacaklarını ve bu bağlamda 40 adet geniş gövdeli uçağı filolarına katmak için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yolculara dağıtılan Skylife dergisinde 2017 yılında yapılan çalışmalar ve şirketin 2023 yılı hedeflerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. ‘Uçağımıza hoş geldiğiniz' başlıklı yazıda yolculara seslenen Ekşi, şirket olarak 2017 yılında pek çok başarıya imza attıklarını söyledi.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre İstanbul'da yapımı devam eden ve inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan yeni havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ekşi konuşmasına şöyle devam etti:

Yeni havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanla hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018'e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağıyla güçlendirdik. Modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi

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