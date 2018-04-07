Türk Hava Yolları’nda ( THY) şu günlerde bir numaralı gündem maddesi ne olabilir? Tahmin edeceğiniz üzere 29 Ekim 2018’de hizmete açılacağı duyurulan İstanbul Yeni Havalimanı için ikramdan kargoya, yerdeki personelin giyim kuşamından uçak içi tasarıma ve sır gibi saklanan kabin personelinin kıyafetlerine uzanan yelpazede yeniliklerle, taşınma hazırlıkları var. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile 2018’in ilk çeyreğinde rekor kâr açıklamalarından sonra 3. Havalimanı’nda THY’yi bekleyen yenilikleri konuştum.

YENİ HOSTES KIYAFETLERİ HAZIR

İlker Aycı, yaklaşık 2 yıldır hazırlıklarını yaptıkları kurumsal yenilenmelerden biri olan kabin personelinin üniformalarını tasarlayan İtalyan modacı Ettore Bilotta’nın çalışmalarında sona geldiklerine dikkat çekerek şu detayları verdi: “Kabin ekibinin kıyafetlerinin deneme dikimleriyle uçuşta deneme testlerini yaptık. Tasarım ve renkleriyle, herhangi bir havalimanında THY personeli seçilip tanınacak. Tahmin edileceği üzere bayrağımızın rengine yakın tonlarda, kırmızı ağırlıkta olacak. Kurumsal kimlik çalışmalarımız tamamlandı. Uçakların dış tasarımında bir değişiklik olmayacak, ancak yeni havalimanına yeni üniformalarla ve yeni kabin içi dizayn ile uçacağız.”

YENİ HAVALİMANINDA DAHA GENİŞ ALAN

THY’deki diğer yenilikleri Aycı şöyle anlattı: “Yeni havalimanında daha geniş bir alanda hizmet vereceğiz. Atatürk Havalimanı’ndaki gibi dar alanda kısa paslaşmalarımız olmayacak. Ancak yeni merkezimizde verimliliği yakalayabilmek için bir kış, bir de yaz sezonu geçirmek gerekecek. Uçaklarımızın hat bakımı ve A bakımları için ünitelerimiz olacak. İnşaatları devam ediyor. Belli bir süre büyük bakımlar, C bakım Atatürk’te olacak. Sonra tüm birimlerimiz, THY yönetim binası da dahil olmak üzere yavaş yavaş taşınacak.”

THY YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI İLKER AYCI: TERMİNAL DE İŞLETEBİLİRİZ

“Terminal işletmeciliği konusunda yurtdışında tecrübe kazanacağımız fırsatlar olabilir. Bunun için şirketimiz hazır. Böylece kendi sektörümüzde verimliliği artırmak için farklı deneyimler kazanabileceğimiz fırsatları değerlendirme şansımız da olacaktır. Türkiye içindeyse Ankara ve Antalya havalimanlarını yeni uçuş ağlarımızla güçlendirerek, fırsatlara göre yeni merkezler haline getirebiliriz. Aynı şekilde iştirakimiz THY Teknik’in de yurtdışına açılması, uçak bakım hizmeti vermesi konusunda çalışmalarımız var.”

TURKISH CARGO VE ANADOLUJET ŞİRKET OLACAK

“Yeni havalimanında Turkish Cargo ve Anadolujet’i kendi alanlarında daha iyi hizmet vermek üzere ayrı şirketler haline getireceğiz. Henüz olgunlaşmadı, ama düşüncemiz bu yönde. Özellikle kargo için yeni meydanda ciddi yatırımlarımız olacak. İlaç, yaş meyve-sebze, e-ticaret gibi kargonun tüm segmentlerinde donanımlı ünitelerle nitelikli hizmet vereceğiz.”

LOUNGE VE İKRAMDA YENİ KONSEPT

“Yakında Singapurlu yeni ortağımız, ikram şirketi SATS ile olan 10 artı 5 yıllık süreyi kapsayan işbirliğimizi açıklayacağız. Yeni havalimanına SATS ile geliştirdiğimiz ikram konsepti ve yeni tasarım lounge ile gideceğiz. İlk etapta ikramlar, Atatürk Havalimanı’ndaki ana mutfağımızdan 3. Havalimanı’nda kurduğumuz ikram uydu birimine gidecek. Buradaki son hazırlıklar sonrasında uçaklara yüklenecek. Atatürk’teki mutfağımızda ana pişirmeleri yaparak, belli bir süre yeni havalimanını besleyeceğiz. İkramda benzer uygulamayı daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaptığımız için tecrübeliyiz. SATS’ın uluslararası ölçekte THY’ye çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Özellikle THY, Çin, Hint, Tai ve Japon mutfağıyla tanışacağı gibi Türk mutfağını da daha geliştireceğiz. Sağlıklı beslenme gibi yeni konseptlerimiz de olacak.”

DUTY FREE THY'YE GERİ DÖNÜYOR

“Amsterdam kazası sonrası kaldırılan ‘uçakta duty free hizmeti’ yeni havalimanında farklı bir konseptle geri dönecek. THY uçaklarına ürün yüklemeyeceğiz, ama havalimanında THY ürünlerini de satan mağazalarımız olacak. Yolcularımız uçaklarda THY Duty Free’den beğendikleri ürünleri, adreslerine isteyebilecekleri gibi havalimanında teslim alabilecekleri bir model üzerinde çalışıyoruz. Ama uçaklarımızda ürün teslimi olmayacak, uçaklarımız hafif olacak.”

YENİ UÇAKLARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR OFF SET

“3. Havalimanı’nda kullanmaya başlayacağımız, yeni sipariş ettiğimiz Boeing 787 ve Airbus 350 model uçaklarımızın yüzde 50’si kadar bir offset anlaşmasına da imza attık. Böylece THY iştiraki şirketler başta olmak üzere TAI gibi firmalarımızdan Boeing ve Airbus parça alımı yapacak. Örneğin THY’nin 7 milyar dolarlık uçak alımı varsa bunun karşılığında, Türkiye yurtdışına 3.5 milyar dolarlık parça satacak, ihracat yapacak.”

"BÖLGESEL UÇAK BAKIYORUZ"

“THY’nin yurtiçi operasyonlarını yaparken zorlandığı Sinop, Siirt, Tokat gibi havaalanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer meydanlarda kullanılmak üzere bölgesel yolcu uçakları düşünüyoruz. Bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Yolcu kapasitesi 100 koltuk altında olan bölgesel uçaklara ihtiyacımız var.”

İNGİLİZ KANAL 3 AY SONRA THY'DE

THY uçaklarında neden TRT World veya Türkiye’ye ait İngilizce yayın yapan bir kanalın olmadığı eleştirisi yapılıyordu. Yeni yapılan kabin içi eğlence sistemi ihalesini kazanan Panasonic ile yürütülen çalışmalar sonrasında teknik altyapının 3 ay içinde hazır hale getirilerek, THY uçaklarında TRT World yayınlarına başlanacağı bilgisini de THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den öğrendim.

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